Sala radio Protezione civile, il Comune di Castel San Giovanni cerca un gestore

Tramite un avviso pubblico l’amministrazione comunale di Castel San Giovanni invita associazioni e organizzazioni di volontariato che si occupano di protezione civile a presentare una proposta per gestire il sistema di protezione civile dell’intero territorio comunale e per gestire la sala radio del Centro Operativo Comunale. Quest’ultimo è il cuore da cui vengono coordinati tutti gli interventi in caso di emergenze. L’avviso fa seguito alla recente adozione del nuovo piano di protezione civile di cui il comune capofila di vallata si è dotato. Entro il 26 agosto le realtà interessate possono presentare una proposta. Ai volontari si chiede, tra l’altro di “prestare volontariamente la propria opera in caso di frane, incendi boschivi, allagamenti, emergenze sismiche, attività di supporto a persone in stato di bisogno durante le calamità, emergenze per gravi incendi industriali, supporti logistici vari, attività di formazione informazione, monitoraggio ponti e argini dei fiumi e torrenti sul territorio Comunali”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà