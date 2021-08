Vaccini anti-Covid senza prenotazione: a Piacenza Expo 110 dosi in due ore

I cancelli del centro vaccinale di Piacenza Expo hanno aperto alle 14 di oggi, giovedì 19 agosto, per l’Open day. Le persone dai 12 anni in su che non avevano prenotato il vaccino potevano ricevere la prima dose di Pfizer. A quell’ora c’erano già cinquanta persone in coda e nelle prime ore sono state 110 le persone che hanno ricevuto la dose.

Domani, venerdì 20 agosto e venerdì prossimo 27 agosto, sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in piazza Cavalli, nei gazebo allestiti sotto i portici di Palazzo Gotico dalle 19 alle 23.30. L’obiettivo è accelerare la campagna in vista della riapertura delle scuole.

Un altro punto vaccinale di prossimità è previsto questa domenica, 22 agosto, a Pianello, in occasione della Fiera del cotechino. In quest’ultimo caso potranno vaccinarsi solo persone con più di 60 anni e il vaccino è Jhonson & Johnson, che prevede un’unica dose.