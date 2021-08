Ex caserma Zanardi Landi verso la demolizione. In arrivo 180 parcheggi gratuiti

Partenza dei lavori il 5 ottobre, per completarli il 21 novembre. Conto alla rovescia per il cantiere della demolizione dell’ex caserma Zanardi Landi, degradato e pericolante edificio nell’area del parcheggio di viale Malta. Adesso c’è finalmente il progetto esecutivo. Un’accelerata impressa dall’amministrazione Barbieri per recuperare i ritardi accumulati. Due anni fa, quando il Comune e l’Agenzia del Demanio, tra cui è ripartita la proprietà dell’area, siglarono il protocollo per la demolizione, l’assessore all’Urbanistica, Erika Opizzi, indicò l’obiettivo di “terminare l’operazione entro la fine dell’anno, nei prossimi giorni definiremo i dettagli e le tempistiche del cantiere” (scriveva “Libertà” del 5 settembre 2019).

Solo ora entra nel vivo la fase esecutiva, lasciando intendere la volontà della giunta di portare a termine nell’anno pre-elettorale il programma di demolizioni di edifici problematici con le relative riqualificazioni urbane, che in queste settimane vede interessato l’ex mercato ortofrutticolo di piazzale Roma. L’ex caserma Zanardi Landi seguirà dunque a stretto giro. Anche se occorre un preliminare passaggio in consiglio comunale per una variante urbanistica che renda compatibile l’abbattimento. Avverrà verosimilmente in settembre.

Come per l’ex ortomercato, il fabbricato da demolire lascerà il posto a parcheggi gratuiti quantificati in numero di 180.

