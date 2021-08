A Pianello vaccini anti-Covid sulla festa del cotechino: 57 iniezioni

Notevole afflusso al punto vaccinale allestito stamattina (22 agosto) in largo Dal Verme a Pianello, in alta val Tidone, in occasione della festa del cotechino. Con la collaborazione di Croce Rossa e Avo, gli infermieri Anna Lisa Albertini, Elisabetta Albertini, Gabriella Di Girolamo e i medici Marco Ferrari e Lodovico Rusconi hanno somministrato numerose dosi anti-Covid alla cittadinanza. In totale, 65 persone si sono presentate al punto vaccinale: 57 di loro sono state ritenute idonee all’iniezione.

