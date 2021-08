Universitari in coda all’ex arsenale di Piacenza: “Vaccino per tornare in aula”

Più studenti che professori. Nella prima giornata di vaccini – ieri, 22 agosto – riservata al personale scolastico e agli universitari, ma in realtà aperta a tutti all’hub vaccinale dell’ex Arsenale, si riesce ad intercettare soprattutto tanti giovani “prima dose” e diversi richiami. Sotto le tende all’aperto si fa la fila, il caldo è cocente e qualcuno si lamenta per il numero esiguo dei medici. La molla per i giovani è la voglia di tornare all’università in presenza. Dice uno studente: “Tutti i miei amici hanno fatto il vaccino, l’università ci garantisce completa presenza continuando a erogare lezioni a distanza per chi non potesse, ma è forte la voglia di tornare alla normalità”.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA