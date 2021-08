Urtato da un furgone in piazza della Rocca a Castello, 16enne finisce all’ospedale

Un ragazzino di sedici anni è finito in ospedale a Piacenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in piazza della Rocca a Castel San Giovanni, alle spalle del palazzo comunale. Il giovane era in sella ad una mountain bike ed è stato urtato da un furgone che trasportava bibite. Dopo la caduta il sedicenne era cosciente ma lamentava dolori a una gamba. Sanitari del 118 e volontari della Pubblica assistenza lo hanno soccorso e trasportato in ospedale a Piacenza. Non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti della Polizia locale.

