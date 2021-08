In fuga dall’Afghanistan, quarantena negli alloggi di San Polo per ottanta persone

Saranno ospitate negli alloggi dell’Aeronautica Militare a San Polo le 80 persone in arrivo nel territorio piacentino dall’Afghanistan. Famiglie con bambini in fuga dopo il ritorno al potere dei talebani.

Nel Piacentino le famiglie vivranno il periodo di quarantena di 10 giorni imposto dalle normative anti Covid per chi arriva da Paesi come l’Afghanistan. A San Polo gli alloggi erano già stati trasformati in Covid Hotel nel periodo dell’emergenza sanitaria sul nostro territorio.

In Emilia Romagna sono arrivate 108 persone, 28 destinate al territorio parmense e 80 al Piacentino.

Sono uomini e donne che prestavano servizio nell’ambito della missione Italia-Nato, collaborando con le nostre autorità, e le loro famiglie, arrivate ieri a Fiumicino con un volo dedicato.

Trascorso il periodo di quarantena, sarà poi cura del ministero dell’Interno indicare il percorso idoneo per dare assistenza e risposta alle necessità dei cittadini in fuga.