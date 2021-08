A Piacenza ci sono 11mila cani. In arrivo una nuova area sgambamento

A Piacenza sono quasi 11 mila. Per la precisione 10.910 gli iscritti all’anagrafe canina del Comune cittadino di cui 4.331 meticci. Praticamente i cani sono un decimo rispetto alla popolazione della città che supera di poco le 100 mila unità. Solo nei primi otto mesi di quest’anno sono stati 930 i cani iscritti all’anagrafe. Si può partire da qui per ragionare sull’universo canino del nostro territorio: l’occasione la offre la Giornata internazionale del cane (una delle tante istituite) che si celebra domani, 26 agosto. E che, visti i numeri, c’è da credere che a Piacenza verrà festeggiata.

Nella nostra città ci sono 19 aree di sgambamento, l’ultima realizzata è quella in via Bellocchio, zona Giarona, e un’altra verrà realizzata in via Cella.

Tornando all’anagrafe canina, risultano interessanti anche le variazioni registrate durante il periodo della pandemia: basti pensare che dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio dello stesso anno le iscrizioni sono state 111, oltre 70 in meno rispetto alle 185 del 2019. E praticamente meno della metà se confrontate con le 249 di quest’anno.

ALTRI DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’