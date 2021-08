Tutto esaurito alla Fiera d’agosto a Pianello. Ci sono anche i “rider del cotechino”

La Fiera d’agosto e la Sagra del cotechino battono anche il Covid. Nonostante le mille restrizioni, i due eventi in corso a Pianello oggi, 25 agosto, registrano il tutto esaurito. Segno che la gente vuole lasciarsi alle spalle le preoccupazioni dovute alle pandemia e ha voglia di guardare avanti con fiducia. Tra gli stand della fiera sono presenti oltre 150 bancarelle. Le due postazioni per il solo asporto dei volontari della Pro loco, anima della Sagra del cotechino, sono prese letteralmente d’assalto. Già dalle prime ore del mattino sono arrivate centinaia di prenotazioni di chi non vuole proprio rinunciare a degustare il panino imbottito con il “cotechino piccolo”. Per le consegne ci pensano i giovani “rider del cotechino”, volontari che fanno la spola tra le cucine della Pro loco e i posti in cui è possibile degustarlo.

