Paura sul Gran Sasso per quattro escursionisti piacentini: tre feriti

Disavventura con epilogo non eccessivamente grave per un gruppo di escursionisti piacentini che, nella giornata di giovedì 26 agosto, sono stati protagonisti di un’avventurosa discesa dalle pendici del Gran Sasso. A causa del maltempo, uno dei quattro giovani è caduto, riportando una lussazione a una spalla. E’ stato raggiunto dai soccorritori a bordo del servizio di elisoccorso e trasportato all’ospedale di San Salvatore, nel comune de L’Aquila. Poco dopo, un’altra caduta ha riguardato un secondo piacentino che ha perso l’equilbrio compiendo un volo di circa quattro metri. E’ stato un compagno di escursione ad evitare guai peggiori, riuscendo a riportare l’amico sulla via del ritorno. I due sono stati raggiunti da un’ambulanza e anche per loro è stato necessario il trasporto in ospedale. Nessuno ha riportato conseguenze preoccupanti.

