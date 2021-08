Verso il ritorno a scuola: “All’Anna Frank recinzione in pessime condizioni”

Quanto costa ritinteggiare un cancello? Se lo chiede Paola Pifferi, guardando la cancellata arrugginita della scuola media “Anna Frank” che fra qualche settimana sua figlia dovrebbe varcare per la prima volta, andando in prima media.

“Purtroppo le condizioni della recinzione dell’area scolastica sono pessime – fa notare la piacentina – il cancello è completamente arrugginito e necessita almeno di una verniciatura, se non di una sostituzione con materiali più idonei. Non credo sia una spesa altissima quella per ritinteggiare un cancello, ma sicuramente l’impatto visivo migliorerebbe molto”.

Le foto che Pifferi ha scattato parlano chiaro: la cancellata si mostra arrugginita in più punti. La piacentina comunque non si è limitata a segnalare la situazione solo alla nostra redazione: nelle scorse settimane infatti ha inviato le foto della cancellata “incriminata” anche al sindaco e presidente della Provincia Patrizia Barbieri. “Ma non ho ottenuto alcuna risposta”.

