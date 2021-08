Piacentini in coda per le vaccinazioni serali, si replica sabato mattina sul mercato

Successo per le vaccinazioni anti-Covid organizzate stasera (27 agosto) dall’Ausl sotto i portici di palazzo Gotico, in piazza Cavalli a Piacenza. Si tratta del turno di iniezioni senza prenotazione, per tutti i cittadini dai 12 anni in su, residenti e domiciliati tra città e provincia, che non si siano ancora sottoposti alla campagna contro il virus.

Gli stand, allestiti in collaborazione con il Comune di Piacenza, sono in programma – sempre sotto i portici di palazzo Gotico – anche nella mattinata di sabato (28 agosto) dalle 8 alle 13, in occasione del mercato settimanale. Viene somministrato il vaccino Pfizer ed è richiesta, a tutti gli utenti, la compilazione dell’apposito questionario.

La fotogallery di Mauro Del Papa