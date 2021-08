Castel San Giovanni, all’istituto comprensivo 1.540 iscritti: il 40% è straniero

All’Istituto Comprensivo di Castel San Giovanni saranno oltre 1.500 gli alunni per cui lunedì 13 settembre suonerà la prima campanella. Di questi 127 saranno i remigini, per cui inizierà l’avventura sui banchi di scuola. Altissima sarà la presenza di alunni stranieri se è vero che dei 1.540 iscritti sono ben 620 i bambini provenienti da famiglie di origine non italiana. Vuol dire che il 40% circa della popolazione scolastica è straniera con tutte le ricadute, positive e negative in termini di organizzazione del lavoro e della didattica, che questo comporta. Alla materna attualmente i bimbi in lista di attesa sono 26.

I DETTAGLI SU LIBERTA’ NELL’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI