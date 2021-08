Val d’Arda, spuntano cartelli contro l’abbandono dei rifiuti a bordo strada

In Val d’Arda, e più precisamente nei pressi del centro abitato di Tabiano (lungo la Provinciale che da Carpaneto conduce a Veleia), sono comparsi messaggi pouttosto espliciti contro gli incivili che abbandonano i propri rifiuti lungo la strada, in prossimità di cartelli stradali o in mezzo ai prati che delimitano le strade. Sacchi dell’immondizia, bottiglie di plastica e addirittura assi per stirare i panni: uno spettacolo tutt’altro che piacevole e che poco si addice alle bellezze naturali circostanti.

