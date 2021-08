Oggi a Piacenza 40 nuovi contagiati dal Covid. Nessun decesso

Nessun decesso, 40 nuovi casi di positività (di cui 21 sintomatici), stabili a quota due i ricoveri in Terapia intensiva.

Questo l’andamento odierno della pandemia da Covid nella nostra provincia.

Dall’inizio della emergenza, i decessi totali sono stati 1.576, mentre i piacentini contagiati dal virus sono complessivamente 25.385.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NEL PIACENTINO

(E’ possibile visualizzare i dati mese per mese e per tipologia)

LA SITUAZIONE IN REGIONE – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 410.893 casi di positività, 605 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.514 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,6%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,4 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 324 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 381.523. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 16.017 (+275 rispetto a ieri).

LA SITUAZONE NELLE PROVINCE – Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 25.385 a Piacenza (+40 rispetto a ieri, di cui 21 sintomatici), 30.957 a Parma (+61, di cui 23 sintomatici), 49.736 a Reggio Emilia (+44, di cui 28 sintomatici), 69.334 a Modena (+129, di cui 87 sintomatici), 86.490 a Bologna (+115, di cui 87 sintomatici), 13.208 casi a Imola (+20, di cui 13 sintomatici), 24.921 a Ferrara (+40, di cui 7 sintomatici), 32.250 a Ravenna (+39, di cui 30 sintomatici), 17.947 a Forlì (+14, di cui 9 sintomatici), 20.848 a Cesena (+27, di cui 18 sintomatici) e 39.817 a Rimini (+76, di cui 47 sintomatici).

I DECESSI – Purtroppo, si registrano sei decessi: due a Parma (una donna di 90 anni e un uomo di 79), un uomo di 69 anni in provincia di Reggio Emilia, due uomini in provincia di Modena (di 51 e 79 anni) e una donna di 93 anni in provincia di Bologna.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.353.

LE TERAPIE INTENSIVE – I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 48 (+2 rispetto a ieri), 411 quelli negli altri reparti Covid (+9).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 4 a Parma (invariato), 1 a Reggio Emilia (invariato), 9 a Modena (+1), 13 a Bologna (+1), 2 a Imola (invariato rispetto a ieri), 6 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (invariato), 1 a Forlì (invariato) 2 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (invariato).

I VACCINI – Alle 14.00 di oggi sono state somministrate complessivamente 5.823.224 dosi; sul totale sono 2.675.349 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può

seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

L’ANDAMENTO MENSILE DELLA PANDEMIA NEL PIACENTINO