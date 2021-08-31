Biblioteche comunali, da mercoledì 1 settembre scatta l'orario invernale

Entrerà in vigore mercoledì 1 settembre l’orario l’invernale delle biblioteche del Comune di Piacenza. La sede centrale della Passerini-Landi, in via Carducci, sarà aperta nella giornata di lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al sabato dalle 9 alle 19. La biblioteca ragazzi Giana Anguissola sarà aperta nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi dal martedì al sabato dalle 15 alle 19. Per quanto riguarda le sedi decentrate, la biblioteca Dante aprirà tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 ed effettuerà orario pomeridiano, dalle 15 alle 19, nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. La biblioteca Farnesiana, alla Galleria del Sole, sarà aperta tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. La biblioteca della Besurica, in via Perfetti, sarà attiva nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19.

Relativamente alle modalità di accesso ai servizi, si ricorda che in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 105/2021, è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19, il cosiddetto green pass, per accedere ai servizi di consultazione, prestito e consulenza, postazioni studio e spazi espositivi delle biblioteche. Tali disposizioni non si applicano ai bambini e adolescenti di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Per tutti, quindi senza necessità di esibire il green pass, è garantita la possibilità, nell’area di ingresso appositamente delimitata, di restituire il materiale preso a prestito e di ritirare, previo appuntamento, libri e dvd prenotati telefonicamente o tramite il portale “LeggerePiace”.

Per tutte le informazioni su orari e modalità di accesso si invitano gli utenti a consultare il sito web della biblioteca www.passerinilandi.piacenza.it.