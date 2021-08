Il greto del Nure senza una goccia d’acqua: “Danni all’agricoltura e alla fauna”

La fotografia dal ponte stradale di Ponte dell’ Olio parla da sola: il greto del fiume Nure senza una goccia d’acqua.

“Sono sei mesi che in Val Nure, a parte qualche temporale, non piove – afferma l’autore dello scatto, Francesco Guarnaschelli – ed è assurdo che il torrente segua le disposizioni comunitarie sul deflusso minimo vitale: dal 12 luglio la presa di Riva, nonostante le disposizioni, è stata sbarrata e i canali per l’irrigazione sono asciutti, con la conseguente moria di pesci e con la compromissione dei prodotti dei campi. Ma con la scarsità di acqua nel Nure, il flusso non arriva neppure a 2 chilometri dalla presa: il greto con i sassi caldi fa evaporare tutta la poca acqua concessa. Incanalandolo nei rivi si sarebbe potuto finire l’irrigazione con i normali raccolti ed evitare la moria della fauna locale”.

