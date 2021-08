La siccità fa strage anche di pesci: decine di animali morti nei fiumi piacentini

Gli effetti della siccità non stanno danneggiando pesantemente solo l’agricoltura piacentina. I corsi d’acqua del nostro territorio sono pieni di pesci morti o agonizzanti in pozze d’acqua, come testimonia la foto scattata a Camposanto Vecchio, qualche giorno fa, da Patrizia Francavilla, di Borgotrebbia. “Tante carpe – dice – ma sappiamo che ci sono anche pesci teoricamente protetti, come gobione. Siamo nel bel mezzo del parco del Trebbia, dove forse un prelievo preventivo della fauna ittica, vista la siccità, avrebbe contribuito a salvarla”.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà