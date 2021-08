Dopo venti mesi di stop forzato, la commedia in dialetto torna protagonista

In San Bernardino venerdì sera, 27 agosto, protagonista è stata la “Filodrammatica San Bernardino” di Bettola, che all’interno dell’oratorio ha portato in scena “As resta seimpar un po bagai”, commedia inedita in tre atti, che ha segnato così il ritorno del gruppo su un palcoscenico dopo venti mesi dallo stop forzato. Tre atti brillanti, interpretati al meglio da Cristina Bertinetti, Marco Marcotti, Susanna Brizzolesi, Claudio Carini, Doriano Iencinella, Raffaella Cammi, Gabriele Montanari, Adriana Chiappa, Stefano Chiappa, Anna Sordi e Federica Raimondi. È stata l’occasione per festeggiare il trentennale dalla prima rappresentazione teatrale del gruppo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà