L’Ordine di Malta il 26 settembre raccoglie materiale per attività umanitarie

Prosegue la solidarietà soprattutto nei confronti dei cittadini afghani costretti a fuggire dal proprio Paese finito nelle mani dei talebani. Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo Piacenza organizza una raccolta di materiale per le attività umanitarie. Sarà un’occasione per illustrare alla cittadinanza le attività del gruppo a sostegno delle persone più fragili ed in stato di necessità, e con l’occasione raccogliere materiale da utilizzare durante i servizi settimanali. C’è bisogno di prodotti alimentari in particolare acqua, pasta, scatolame, cracker, biscotti, latte, succhi di frutta, alimenti monoporzione. Vestiario e biancheria: felpe, pantaloni, intimo uomo/donna, giubbotti, scarpe, coperte, lenzuola, asciugamani. Servono anche prodotti per l’igiene: detergente intimo, prodotti igiene orale, disinfettanti.

I volontari raccoglieranno il materiale domenica 26 settembre dalle 09.00 alle 12.00 presso la sede CISOM di via XXIV Maggio 51/53 all’interno del complesso Spazio2 di Piacenza.