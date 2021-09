Green pass, al via i controlli nelle scuole. “In attesa della piattaforma ministeriale”

Per adesso, nelle scuole piacentine, non si registrano intoppi nelle operazioni di controllo sul green pass di professori, bidelli e impiegati amministrativi. Oggi infatti sono ripartiti i consigli docenti e gli esami di riparazione per gli studenti con insufficienze in pagella, dal 13 settembre poi ricominceranno le lezioni. I lavoratori dell’istruzione hanno l’obbligo di presentare il passaporto sanitario anti-Covid agli accessi degli istituti.