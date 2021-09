Trasporti e scuole: cosa cambia da oggi con l’obbligo del Green pass

Green pass obbligatorio per treni, traghetti, aerei ma anche per chi lavora nelle scuole e per gli studenti delle università. L’obbligo scatta da oggi, mercoledì 1 settembre. Il documento verde era già obbligatorio, dal 6 agosto, per accedere a bar, ristoranti, eventi, palestre, cinema e altri luoghi chiusi. Il Green pass sarà obbligatorio sui trasporti a lunga percorrenza: aerei, treni ad alta velocità, Intercity e Intercity notte, autobus e traghetti che collegano più regioni. Non sarà richiesto sui trasporti pubblici urbani: autobus, tram, metro, dove resta però l’obbligo di indossare la mascherina. Anche le persone che salgono sui treni regionali ne sono esentate. La capienza degli autobus passerà dal 50 all’80% anche nelle zone gialle. Nelle grandi stazioni sono previsti controlli ai tornelli, mentre in tutte le altre situazioni sarà il controllore a verificare il possesso del certificato. Il passaporto verde sarà obbligatorio per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari che frequentano le lezioni in presenza. Per il personale scolastico e universitario “non in regola”, scatterà la sospensione del rapporto di lavoro e dello stipendio dopo cinque giorni di assenza ingiustificata. I bambini e i ragazzi di più di 6 anni dovranno continuare a portare le mascherine a scuola. Dal 10 settembre dovrebbe essere attiva una “super App”, per consentire alle segreterie degli istituti di conoscere automaticamente, tutte le mattine, chi è in regola e chi no.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà