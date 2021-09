Franco: “Rischio di sacrificare letti di altri reparti”, 25mila under 40 non vaccinati

Preoccupa l’autunno in chiave Covid, fra 25mila piacentini sotto i 40 anni che non si fanno avanti per essere vaccinati e le incognite delle prossime settimane di piena ripresa (scuole, fabbriche). Crescita lenta ma costante. Così viene descritta intanto la curva inquietante dei ricoveri di pazienti Covid in ospedale, una quarantina di casi attualmente. La risalita preoccupa chi lavora in prima linea, come il professor Cosimo Franco che dirige l’Utir, l’unità di terapia intensiva respiratoria.

“C’è un graduale aumento di casi positivi, la metà sono sintomatici e se tanto mi dà tanto – commenta – c’è la possibilità di essere ricoverati, questa situazione preoccupa e ci stiamo preparando, abbiamo una cabina di regia che si riunisce tutte le settimane per essere pronti a chiudere posti letto internistici puliti, ovvero non Covid, e ridurre le prestazioni per aumentare la disponibilità di letti Covid. Paradossale che dalle nostre parti con mille e cinquecento morti siamo al penultimo posto in regione, prima di Rimini, che ha molti no vax, nella copertura vaccinale”.

