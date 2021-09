Alta Val Tidone, svolta green: riduzione del 40% di gas a effetto serra entro il 2030

Il Comune di Alta Val Tidone dichiara guerra ai cambiamenti climatici. Tramite l’adozione di Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile l’amministrazione di Alta Val Tidone si è impegnata a ridurre del 40% i gas a effetto serra entro il 2030.

Per farlo ha in animo di adottare alcune misure pratiche tra cui la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica, l’adozione di buone pratiche per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, interventi di riqualifica su tutto il patrimonio di edifici pubblici. L’ente pubblico si impegna anche a sostituire gradualmente il suo parco mezzi a gasolio con mezzi elettrici e a implementare il numero di colonnine per la ricarica di tali mezzi.