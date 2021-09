Si siede al bar e rifiuta di mostrare il green pass: portato fuori e multato

Cliente entra in un bar del centro storico di Piacenza e pretende di essere servito senza il green pass. Ma il titolare chiama i carabinieri, che portano via l’avventore molesto.

E’ accaduto ieri pomeriggio intorno alle 13.00, in città

Protagonista un cinquantenne piacentino, che ha preso posto ad un tavolino all’interno di un locale. Quando il gestore ha fatto cortesemente presente che per rimanere seduto al chiuso occorreva il passaporto vaccinale, l’uomo ha replicato: “Io il green pass non ce l’ho e se anche l’avessi non lo mostro”.

Il barista ha allora gli chiesto di allontanarsi, nel rispetto delle leggi vigenti leggi, ma il cliente ha assunto un tono aggressivo, rimanendo al suo posto e pretendendo un bicchiere di vino e un gelato.

Invece delle consumazioni, sono però arrivati i carabinieri del Radiomobile, che hanno portato fuori dal bar il contrariato avventore, che è stato infine sanzionato sulla base delle normative anti Covid.

