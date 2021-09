Tremendo schianto nella notte a Rottofreno: auto contro camion, un ferito

Un boato ha svegliato in piena notte coloro che abitano lungo via Emilia Pavese a Rottofreno, in pieno centro paese. Per cause al vaglio dei carabinieri, un’auto che viaggiava in direzione Castel San Giovanni si è scontrata frontalmente con la motrice di un camion che procedeva in direzione opposta. Uno schianto violento, che ha fatto finire la Fiat Punto a lato della carreggiata, semi-distrutta. All’interno dell’abitacolo è rimasto incastrato il guidatore, estratto dai vigili del fuoco e portato dai mezzi di soccorso all’ospedale di Piacenza in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sul posto, l’auto medica e l’ambulanza dalla Pubblica assistenza di Castel San Giovanni. Praticamente illeso l’autista del mezzo pesante.

Il tremendo impatto ha sparso pezzi di carrozzeria e vetri in mezzo alla strada, chiusa per molto tempo per consentire i rilievi di legge e la messa in sicurezza.

Molte le persone scese in strada, nonostante l’ora tarda, per vedere cosa fosse accaduto.

