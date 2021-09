Diocesi in lutto, si è spento a Bedonia monsignor Ponzini. Aveva 91 anni

Si è spento all’età di 91 anni monsignor Domenico Ponzini, già direttore dell’Ufficio beni culturali della diocesi e canonico decano del Capitolo della cattedrale di Piacenza. Monsignor Ponzini è stato poi per tanti anni anche collaboratore di Libertà, sulle cui pagine ha scritto articoli di cultura diocesana e storia sacra locale.

I suoi ultimi appuntamenti pubblici piacentini risalgono a circa due anni fa.

Successivamente don Domenico si è ritirato a vita privata nei luoghi delle origini, la Valle del Taro, in particolare Isola di Compiano e Bedonia. Circondato dall’affetto dei familiari – la sorella che abita ad Albareto e due nipoti – e degli amici, era ospite del seminario di Bedonia, diventato la sua dimora.

Lo scorso 20 agosto era caduto in camera. Era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Borgotaro poi all’ospedale di Fidenza dal quale era stato dimesso dopo alcuni accertamenti. In seguito ad un’ulteriore caduta il ricovero all’ospedale di Borgotaro poi nella casa di riposo di Bedonia. Qui le sue condizioni si sono aggravate rendendo necessarie nuove e urgenti cure all’ospedale.

Monsignor Domenico Ponzini, laureato in Lettere moderne all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diplomato in Archivistica, Diplomatica e Paleografia all’Archivio di Stato di Milano, è stato direttore del prestigioso Archivio Capitolare della Cattedrale di Piacenza, fondatore e direttore emerito dell’Ufficio per i Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio. Dal 1979 è canonico decano del Capitolo della Cattedrale. È nato a Compiano, in provincia di Parma ma in diocesi di Piacenza-Bobbio il 3 aprile del 1930 ed è stato ordinato sacerdote il 12 giugno del 1954. Di Compiano è anche cittadino onorario.

L’ultima presenza di monsignor Ponzini a un evento pubblico piacentino risale al giugno del 2019 in occasione della consegna del premio Santa Maria del Monte alla notaia Giovanna Covati. Poi il ritiro a vita privata nel seminario di Bedonia.