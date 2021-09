I soci della onlus Anteas Piacenza donano 2mila euro al reparto di oncologia

“È una goccia nel mare ma se non ci fosse, forse il mare ne avrebbe bisogno”. Duemila euro per il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Piacenza, è quanto l’onlus Anteas Piacenza è riuscita a raccogliere grazie alle donazioni del 5×1000 dei suoi soci. Il presidente Giuseppe Tamborlani ha consegnato questo pomeriggio la somma raccolta a Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di oncoematologia, ringraziandolo per il costante impegno nel suo lavoro.

