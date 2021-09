“Palpeggiò la dipendente”: barista piacentino condannato a 14 mesi

Barista palpeggia propria dipendente: condannato a 14 mesi con la sospensione condizionale della pena. Il processo ha visto imputato in tribunale un cinquantenne piacentino che si è sempre dichiarato innocente. La vittima è una studentessa piacentina ventenne che era stata assunta con vaucher dal titolare del bar. La ragazza ha denunciato il suo datore di lavoro per essersi strofinato ripetutamente contro di lei e perché l’uomo l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. I fatti di cui si è discusso in aula con rito abbreviato (l’imputato ha così potuto bene beneficiare dello sconto di un terzo di pena) erano avvenuti a Piacenza nel 2016. Il processo con la condanna dell’imputato, che dovrà versare alla vittima anche 3 mila euro a titolo di risarcimento, si era concluso a giugno. L’udienza era avvenuta a porte chiuse e si è avuta notizia ieri.

