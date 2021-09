Riqualificati i marciapiedi di via Emmanueli: lavori in corso in altre zone

Si è concluso l’intervento di riqualificazione dei marciapiedi di Via Emmanueli nella zona del Belvedere, a Piacenza. “Era un intervento particolarmente atteso, visto lo stato di abbandono e conseguente ammaloramento dei marciapiedi della via, in particolare nei pressi della scuola e finalmente diamo una risposta concreta in termini di sicurezza e decoro”- spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Tassi.

L’intervento, che dà continuità a quelli già realizzati in zona su via Castagna, via Cristalli, via Fratus De Balestrini, via Puccini, via Bozzini, via Burali e via Arrigoni nei mesi scorsi, ha riguardato un tratto complessivo di 780 metri per una superficie di circa mille mq.

“L’intervento – sottolinea Tassi – è stato particolarmente complesso a causa delle radici degli alberi messi a dimora diversi decenni fa e che creano instabilità e danni ai marciapiedi. Ma con questi lavori, per cui ringrazio i tecnici e la ditta esecutrice, miglioriamo decisamente le condizioni di sicurezza e di fruibilità per tutti e, in particolare, per studenti e genitori, docenti e personale scolastico della scuola Pezzani”.

La riqualificazione dei marciapiedi cittadini proseguirà nei prossimi giorni con il completamento dei marciapiedi di via Puccini e, a seguire, nelle seguenti vie: Cilea, Mascagni, Perosi, Ponchielli, Toscanini, Zandonai e Zanella.