Vaccinati con due dosi al 71%. Ambulatorio per donne in gravidanza

La prossima settimana il territorio piacentino raggiungerà l’80 percento di persone vaccinate. La popolazione che ha ricevuto già due dosi ha raggiunto il 71% mentre il 78% ne ha ricevuta almeno una. Al momento, tutte le sedute nei centri vaccinali sono senza prenotazione, chi vuole può comunque prenotare per avere una data e un orario preciso.

La novità di oggi, 7 settembre, è la possibilità di prenotare i vaccini nelle farmacie convenzionate, nel Piacentino sono tre. Venerdì 10 settembre è prevista la riunione con i dirigenti scolastici in vista dell’inizio della scuola per allestire le vaccinazioni itineranti e verrà inoltre aperto un ambulatorio ad hoc per le donne in gravidanza che in base alle indicazioni, potranno ricevere il vaccino dal quarto mese in poi. Ulteriori informazioni verranno fornite prossimamente.

Le informazioni sono state fornite dal direttore dell’Azienda sanitaria Luca Baldino durante la presentazione del report settimanale.

IL REPORT SETTIMANALE DELL’AUSL