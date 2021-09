Cortemaggiore, 18enne investita da un’auto in via Roma: a Parma in elisoccorso

E’ stata trasportata a Parma dall’eliambulanza la ragazza di 18 anni investita da un’auto questo pomeriggio, mercoledì 8 settembre, a Cortemaggiore. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 18.00 in via Roma. La giovane, che in seguito all’impatto è finita sull’asfalto battendo la testa, è stata soccorsa dai sanitari, intervenuti sul posto con diversi mezzi. Le sue condizioni sono serie.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà