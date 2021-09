Azzannata da un cane, gamba dilaniata per una turista tedesca in città

Un cane da combattimento ha azzannato un turista tedesca poco più che ventenne, in visita nella nostra città.

È accaduto qualche sera fa nelle vicinanze di un albergo della periferia cittadina.

L’animale, pare un pitbull, avrebbe aggredito la giovane alle spalle, dilaniandole una coscia. La proprietaria del cane lo ha subito afferrato per la “collottola”, trattenendolo, mentre alcuni passanti che avevano assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto si è precipitata un’autoambulanza del 118 ed è arrivata una Volante di polizia.

I sanitari hanno prestato le prime cure del caso alla turista, che è tata poi portata al Pronto soccorso e medicata con una quindicina di punti di sutura. La polizia ha effettuato tutti gli accertanti del caso. Da quanto si è appreso la ragazza straniera non avrebbe ancora sporto querela per le lesioni patite, riservandosi di farlo eventualmente in un secondo momento.

