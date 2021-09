Scuole e residenze anziani, green pass obbligatorio. “A breve esteso ad altri”

Novità sul fronte del green pass, il “passaporto sanitario” anti-Coronavirus valido in caso di vaccinazione, esito negativo del tampone nelle 48 ore precedenti o guarigione dalla malattia da Covid. E’ arrivato infatti il via libera del consiglio dei ministri al decreto che estende l’obbligo del certificato verde al personale esterno della scuola (quello che si occupa di mense, manutenzione e pulizie) e ai lavoratori delle Rsa, cioè le strutture residenziali per anziani. Nella riunione il premier Mario Draghi ha annunciato però che “a breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell’obbligo vaccinale”.

La nuova norma vale fino alla cessazione dello stato di emergenza, prevista per fine anno. L’obbligo di esibire il green pass vale per chiunque entri a scuola, ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino. L’estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai presidi e, nel caso di personale esterno alle scuole, ai rispettivi datori di lavoro. Il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza il green pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro.