Investito da un’auto lungo la Statale 45 a Quarto: ciclista finisce in pronto soccorso

Sono serie le condizioni del ciclista rimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 settembre, in un incidente stradale a Quarto di Gossolengo. L’uomo stava percorrendo la Statale 45 in direzione di Settima quando, per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con un’auto. Il ciclista, sbalzato dalla bici, è finito a terra rimanendo ferito. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza: l’uomo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà