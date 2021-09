Le coltellate, il coma e nessun risarcimento. “Ora un fondo per le vittime di violenza”

“Mi chiamo Filippo Bernardi, ho quasi 30 anni e a causa di 3 coltellate alla schiena e al torace ho perso un rene, la milza, mi hanno embolizzato un arteria nel pancreas, cucito il diaframma, sono invalido e non riesco più a fare parecchi lavori…”.

Si presenta così il giovane piacentino che ha vissuto sulla propria pelle una terribile esperienza di violenza, ferito brutalmente da quello che considerava un amico, in preda a un raptus di gelosia.

Un’esperienza drammatica, che, una volta rimessosi in sesto, lo ha spinto ad aiutare gli altri: “Ho passato 35 giorni in coma, due mesi e mezzo di ospedale e altrettanti in un centro di riabilitazione per tornare a camminare, sono stato giudicato invalido e al momento lavoro per il Comune. Coloro che come me sono rimasti vittime di gravi episodi di violenza, per farlo ho pensato di istituire un fondo. Io non ho ricevuto un centesimo di risarcimento perché chi mi ha ferito si trova in carcere e non ha nulla, so che a tanti altri è capitato”.

Filippo (una compagna, due figli e un terzo in arrivo) precisa: “Se questo progetto andrà in porto, parte delle donazioni sarà messa a disposizione di chiunque, come me, sia stato vittima di questi orribili episodi. Un abbraccio a tutti quelli che vorranno aiutarmi”.

Per chi volesse mettersi in contato con: [email protected]