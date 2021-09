Acqua e pomodoro: binomio di coltura, economia e ambiente. Un convegno

“Acqua e pomodoro”. Non solo un binomio essenziale per l’agricoltura e l’economia piacentina, ma anche il titolo di un convegno che nella mattinata di sabato 11 settembre ha richiamato all’aula magna dell’istituto Raineri Marcora un importante pool di relatori e di auditori, per parlare di una filiera che sempre più necessità di adeguati quantitativi di acqua e strutture di captazione e immagazzinamento.

Investimenti infrastrutturali che coinvolgono il Consorzio di Bonifica e l’autorità di bacino del fiume Po.

Una giornata che nel pomeriggio si trasforma in laboratori per bambini e famiglie all’aula blu sul Trebbia in località Mirafiori di Rivergaro, e che termina con un piccolo concerto in natura all’aula didattica dei Parchi del Ducato in località Rossia a Gossolengo.