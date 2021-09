Inaugurata la scuola media di Roveleto: 12 classi, laboratori. Poi palestra e auditorium

Taglio del nastro, nel pomeriggio di sabato 11 settembre, per inaugurare la nuova scuola media del polo scolastico di Roveleto di Cadeo, alla presenza del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, del vescovo della Diocesi monsignor Adriano Cevolotto, del vicedirettore dall’ufficio scolastico dell’Emilia Romagna Bruno Di Palma e delle autorità locali.

Un edificio, costato poco meno di 4 milioni di euro, costituito da 12 classi (9 per le medie, 3 per la primaria), laboratori tecnologicamente avanzati, spazi per i docenti e spazi comuni anche all’aperto per gli studenti. È prevista inoltre una zona mensa per il plesso scolastico e una mensa, costruita insieme all’Ausl che servirà a preparare i pasti per le strutture sanitarie del Distretto di levante. A questo primo stralcio seguirà poi un secondo con la costruzione di una nuova palestra, di un auditorium e degli uffici per la dirigenza e il personale Ata.

All’esterno della scuola una ventina di persone hanno manifestato contro il green pass con cartelli e slogan.

