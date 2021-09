Vandalo in azione in via XX giugno: danneggiate decine di auto

Una brutta sorpresa per alcuni residenti della zona di via XX giugno: nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, diverse auto sono state vandalizzate, con gli specchietti retrovisori di oltre una decina di auto andati distrutti. L’episodio è avvenuto poco dopo l’una di notte, in quanto diversi rumori sono stati uditi dai residenti provenire dalla strada a quell’ora. Ieri mattina, gli abitanti della zona sono scesi in strada e si sono trovati davanti al triste spettacolo delle “imprese” del vandalo solitario. “Ho potuto vedere molte auto a cui era stato rotto lo specchietto” ci ha riferito un testimone, non saprei dire il numero preciso ma se devo tentarlo direi fra le dieci e le venti macchine vandalizzate”.

