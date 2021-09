Vasca della Perduca a secco, tritoni in pericolo: arrivano i vigili del fuoco con l’acqua

A scongiurare l’estinzione dei tritoni della Pietra Perduca, dove la siccità ha prosciugato l’antichissima vasca scavata nella roccia del monte (vasca che risale all’Età del Bronzo) mettendo in pericolo i piccoli anfibi che la popolano, venerdì 10 settembre sono intervenuti i vigili del fuoco di Bobbio – che, proprio nei giorni scorsi, sulla Pietra hanno celebrato la loro cerimonia annuale, ricordando i colleghi scomparsi – assieme ai volontari dell associazione Amici della Perduca, provvedendo a rifornire di acqua il piccolo invaso.

Nella vasca dei tritoni, infatti, di acqua non ce n’era più, ma solo melma e in tanti sono preoccupati per la salute dei piccoli e delicatissimi animali che qui sono “crestati”, “alpini” e “punteggiati”. Di questa vasca nella roccia, i tritoli, sono diventati un simbolo, un patrimonio naturalistico ma anche un richiamo turistico.