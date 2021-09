Dalla Francia a Boccolo Noce, la terra di origine della nonna: il viaggio di Fiona

Aveva promesso alla sua nonna materna, Domenica Cavanna, che avrebbe raggiunto Boccolo Noce, località nel comune di Farini dove la sua ava era nata l’8 marzo 1917. Glielo aveva detto qualche istante prima che morisse, a 103 anni, e ha mantenuto la parola. Fiona Lauriol, 39enne francese, in questi giorni è arrivata a Boccolo Noce di Groppallo, con il suo camper, il mezzo con cui ha viaggiato per tre anni insieme alla nonna alla scoperta del mondo.

E’ una storia straordinaria quella di Fiona e della nonna Domenica, che è stata raccontata su tutti i giornali e network del mondo e ora sta per diventare un libro. Tutto è iniziato nel 2017. Domenica aveva 100 anni, viveva a Montreuil, città vicina a Parigi dove era emigrata, ancora ragazza, con il marito, Celeste Cavanna.

Fiona vive invece a La Faute-sur-mer, un paesino di nemmeno mille abitanti sulla costa centro occidentale della Francia con la madre Fosca Cavanna e il padre Thierry Lauriol.

TUTTA LA STORIA NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’