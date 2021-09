Follia nella notte in via Colombo, un uomo lancia bottiglie dalla finestra

Nottata movimentata in via Colombo dove è stato necessario l’intervento delle volanti di polizia e delle pattuglie della guardi di finanza. A creare scompiglio, un uomo che, per cause ancora ignote, ha lanciato dalla finestra alcune bottiglie di vetro, rischiando di centrare passanti e vetture. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che sono riuscite ad accedere all’appartamento e a prelevare l’uomo che è stato condotto in questura per accertamenti. Non si sono registrati fortunatamente feriti.

