Torneo benefico di burraco, raccolti 2.500 euro per famiglie in difficoltà

Oltre 2480 euro – “a cui dobbiamo aggiungere anche una ventina di donazioni spontanee” – che andranno ad aiutare le famiglie in difficoltà a causa delle ricadute economiche dovute all’emergenza Covid. L’annuale torneo benefico di Burraco organizzato dalla Croce Rossa di Piacenza – nella suggestiva cornice del Salone Monumentale di Palazzo Gotico – torna dopo un’edizione saltata a causa delle restrizioni e riesce a raccogliere un proficuo bottino.

“Abbiamo voluto farlo a tutti i costi, rispettando tutte le norme di sicurezza – racconta Ivana Casotti, delegata dell’area sociale della Croce Rossa di Piacenza –. Per noi vuole essere un messaggio di fiducia, di rinascita, vogliamo tornare a essere come prima, a non aver paura e, attraverso vaccinazioni e tamponi, provare a dare un senso di normalità”.