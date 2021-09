Addio a Paolo Truffelli, ragioniere commercialista appassionato di cinema

Si è spento Paolo Truffelli, stimato ragioniere commercialista di Pianello con studio in piazza Cavalli a Piacenza, nonché grande appassionato di cinema. Nella casa museo di Pianello, dove il padre Giuseppe per decenni aveva gestito uno storico cinema, Truffelli conservava ancora decine di proiettori d’epoca, pellicole, locandine di film, poltroncine in legno e lo schermo su cui un tempo si proiettavano i film. In estate fino a pochi anni fa Truffelli spesso si prestava ad animare i cinema all’aperto, maneggiando lui stesso i vecchi proiettori e le 35 millimetri. In città era noto per la sua attività di ragioniere commercialista, perito, curatore fallimentare nonché membro del collegio sindacale di Banca di Piacenza. Tre anni fa fu lui a portare Pupi Avati a Pianello.

