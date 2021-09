Centro per le Famiglie in festa, tante le iniziative per bambini e genitori

“La casetta del giardiniere” è il nuovo servizio ideato dal Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con Casa Morgana Cooperativa Sociale e l’Associazione Sentieri nel Mondo. Verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza nel corso dell’evento “Centro per le Famiglie in festa”, che si terrà dal 23 al 26 settembre al centro della Galleria del Sole. Il servizio è però già attivo, gratuito, e si può contattare al numero 3497627122 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12 o con messaggio Whatsapp). Offre incontri di ascolto a di accoglienza, mediazione linguistica e culturale, sostegno psicologico, consulenza educativa, percorsi di sostegno educativo e gruppi di confronto per genitori.

Sarà appunto uno dei momenti più importanti della festa del Centro per le Famiglie, che torna dopo un anno di stop come ha spiegato la responsabile del servizio Maria Giulia Cagnolati, che ha presentato l’iniziativa in Comune insieme all’assessore ai servizi sociali Federica Sgorbati: “Siamo molto contenti, era una tradizione, lo scorso anno abbiamo lasciato stare e quest’anno riprendiamo con tutte le precauzioni. L’abbiamo pensata intorno all’evento nascita per pubblicizzare un nuovo servizio del Centro, che si chiama “La casetta del giardiniere”. Si tratta di un servizio per genitori in attesa e neogenitori, che offre una serie di iniziative di sostegno e di promozione del confronto. Si chiama così perché il genitore ha bisogno di alcuni attrezzi per crescere i figli”. Per quanto riguarda il programma della festa, si parte giovedì 23 settembre dalle ore 18 alle 20 con i laboratori di falegnameria, pittura e capoeira dell’Associazione Le Valigie, pic-nic e favola della buonanotte con Pappa e Pero. Venerdì 24, dalle 14 alle 18, flash mob per la Settimana Mondiale dell’Allattamento a cura delle ostetriche dell’Ausl, dalle 16.30 alle 18.30 letture animate di cooperativa Strade Blu, e dalle 21 spettacolo del Teatro Trieste 34 e di Pappa e Pero.

Sabato 25, dalle 10 alle 12, al centro Il Samaritano di via Giordani, convegno del professor Pierpaolo Triani “Perché l’affido familiare oggi: valore sociale e pedagogico”, dalle 16.30 alle 18.30 alla Galleria del Sole “L’emozione di una nuova storia” di Sentieri nel mondo”. Domenica 25, dalle 9.30 alle 11.30, all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, convegno sulla prima infanzia della cooperativa Casa Morgana.