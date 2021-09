Un ciclista è stato investito nella tarda mattinata di martedì 14 settembre a Piacenza, alla rotonda tra via Farnesiana e via Rigolli. L’uomo, in sella alla sua bicicletta, si è scontrato con un’auto finendo a terra. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ciclista, ferito in modo lieve, è stato trasporto all’ospedale.

