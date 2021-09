Viale Il Piacentino, porfido sistemato. Comune: “Restyling era in programma”

A seguito delle segnalazioni ricevute nei giorni scorsi, i tecnici del Comune sono

intervenuti per la sistemazione della pavimentazione di viale Il Piacentino,

eliminando il potenziale pericolo causato dal deterioramento dei cubetti di porfido. A farlo sapere è l’amministrazione comunale di Piacenza.

La sistemazione è temporanea, aggiungono dagli uffici comunali, in attesa

dell’intervento di completa riqualificazione del manto stradale dell’intera via che è già

programmato ed è attualmente in fase di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori.

“Viale Il Piacentino rientra nei prossimi interventi programmati di riqualificazione

straordinaria delle strade e dei marciapiedi della città e che, nella stessa zona, ha visto

da poco la ripavimentazione di via Benedettine”, commenta l’assessore ai Lavori

Pubblici Marco Tassi.