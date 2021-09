Salumi protagonisti di ricette sofisticate: al via “Piacenza è un mare di sapori”

Al via oggi, 17 settembre, la manifestazione “Piacenza è un mare di sapori”, in centro storico. A partire dal pomeriggio, sotto i portici di palazzo Gotico, gli studenti del campus Raineri Marcora – insieme al celebre cuoco Daniele Reponi – hanno preparato una serie di piatti con protagonisti salame, coppa e pancetta. L’iniziativa è infatti organizzata dal Consorzio salumi Dop piacentini, con l’obiettivo – tra le altre cose – di promuovere questi simboli della cucina piacentina attraverso ricette sofisticate e fantasiose, oltre i canoni più classici. “Insomma – dice Roberto Belli, presidente del consorzio – salame, coppa e pancetta non s’abbinano solo al gnocco fritto. Dopo la pandemia – aggiunge – il settore sta ripartendo in maniera incoraggiante”.

Reponi e i giovani chef dell’istituto alberghiero hanno portato in tavola alcuni panini davvero curiosi, per esempio le fette alla curcuma abbinate a pancetta, crema di zucca, aglio nero e cacio del Po. Ecco il programma completo della due giorni.