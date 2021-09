“In piazza Cittadella bus in sosta con il motore acceso”. Replica Seta: “Verificheremo”

“Ogni giorno i pullman infestano piazza cittadella con i motori accesi per dieci o venti minuti”. Alcuni piacentini segnalano alla nostra redazione i disagi legati alla sosta prolungata degli autobus davanti a palazzo Farnese, in attesa degli studenti che frequentano gli istituti nei paraggi. “Gli autisti – dicono – dovrebbero spegnere il mezzo, invece spesso lo lasciano in funzione, pronto alla partenza”.

Così replica Seta, l’azienda responsabile del trasporto pubblico locale: “Periodicamente si ricorda al personale che, in caso di sosta prolungata dei pullman, il motore può restare acceso ma soltanto per uno o due minuti, ovvero il tempo strettamente necessario a consentire il carico d’aria nei serbatoi dei freni e delle sospensioni o, nel periodo estivo, a mantenere in funzione l’impianto di condizionamento a beneficio degli utenti. Vanno sempre rispettate le normative in materia di lotta all’inquinamento. Nel caso in questione, piazza Cittadella non è un capolinea: i mezzi extraurbani vi sostano brevemente per effettuare il carico e scarico degli studenti”. Seta s’impegna a verificare le segnalazioni dei cittadini.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: