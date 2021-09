Torna a colpire la baby gang che terrorizza e rapina gli studenti in via Negri

Con la ripresa delle lezioni, pare proprio tornata in azione la baby gang che terrorizza e spesso rapina i coetanei in centro storico e nelle vicinanze degli istituti scolastici.

Nei giorni scorsi, un ragazzino sarebbe stato costretto a consegnare i pochi spiccioli che aveva in tasca al “bullo di turno” in via Negri, nella zona del Campus studentesco.

La madre del giovane si è quindi rivolta ai carabinieri, che da tempo con pattuglie in borghese tengono monitorata l’area.

Pare che a tenere in scacco decine di studenti sia una banda di ragazzi nordafricani, già protagonisti anche nel recente passato di fatti di cronaca, come una rissa finita a colpi di spranga all’imbocco del Pubblico Passeggio, non lontano dal liceo Respighi.

Lo scorso 24 aprile, invece, proprio in via Negri si erano scontrate due bande di giovani e a farne le spese erano stati un paio di africani che erano stati portati all’ospedale. Nel corso del pestaggio erano comparsi nelle mani dei contendenti bastoni, bottiglie e anche un oggetto acuminato forse un cutter.

